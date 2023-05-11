Получите максимум азарта и выигрышей вместе с Пин Ап казино: более 2000 игр и щедрые бонусы для новых и постоянных игроков!

Перейдя на сайт Pinup casino, гость отметит его уникальный дизайн в одноименном стиле. Архитектура площадки выполнена в стандартном ключе, поэтому с навигацией не возникнет проблем. Расположение вкладок и разделов очень удобное. Знакомство пользователя с порталом будет легким и приятным.

Популярные платежные системы

Открыть счет в Pin-Up казино можно во многих валютах, в том числе и в рублях. Минимальная сумма депозита составляет 100 рублей, а вывода — 300. Для осуществления денежных операций можно использовать следующие методы: банковские карты (VISA, Mastercard, Maestro), электронные кошельки (QIWI, Perfect Money, Neteller, Skrill), онлайн-банкинг, мобильная коммерция и криптовалюта. Выводить деньги следует на ту платежную систему, с которой был внесен депозит.

Регистрация в Пин ап

Зарегистрироваться на сайте онлайн казино Pin-Up может любой желающий. Главное условие — совершеннолетний возраст. Процесс создания игрового аккаунта займет лишь пару минут. Нужно заполнить небольшую анкету, указав необходимые личные данные, и придумать пароль. На e-mail придет письмо для подтверждения аккаунта. Сделав это, вам откроют доступ в личный кабинет. Только после регистрации можно пользоваться полным функционалом площадки: играть в слоты на деньги, вносить депозит, получать бонусы, принимать участие в турнирах и многое другое.

Акции и бонусы от Пин ап Казино

Welcome Bonus от Pin-Up казино по праву считается одним из лучших на рынке. Каждый игрок после регистрации на игровой площадке может получить бонус до 25 000 рублей на первое пополнение. Если сделать первый депозит от 2000 рублей, то в подарок идут 250 фриспинов. Приветственным пакетом бонусов от Пинап определенно стоит воспользоваться !

Помимо приветственного предложения у Pin-Up казино есть целый ряд других выгодных поощрений, включая: кэшбэк до 10% каждую неделю, подарок на День рождение, фриспины, беспроигрышная лотерея, персональные предложения на почту, множество временных акций и программа лояльности. Определенно, бонусная программа Пинап казино порадует даже самых взыскательных игроков.

Мобильное приложение

Пользователи могут играть в казино Пинап не только с ПК на официальном сайте, но и с мобильного устройства или планшета. Чтобы играть с мобильного устройства не нужно ничего скачивать и устанавливать. Всего лишь нужно открыть казино Pin-Up в любом из браузеров на смартфоне, и мобильная версия запустится автоматически, подстраиваясь под размер экрана. В ней реализован тот же функционал, что и в основной версии. Также можно скачать мобильное приложение Пинап на Android. Сделать это можно непосредственно из сайта портала.

Игровой ассортимент и провайдеры в Пин ап Казино

Игровой зал Пин-Ап казино более чем разнообразный. Благодаря качественному набору лицензионных развлечений от известных провайдеров игровая сессия удовлетворит запросы даже самого взыскательного клиента. Играть в автоматы можно бесплатно в деморсию, однако делать ставки на реальные деньги можно только после регистрации.

На сайте Пинап казино представлен контент от более чем 80 известных провайдеров. Есть множество слотов от NetEnt, Quickspin, Microgaming, Belatra, Thunderkick и многих других. Есть целый раздел с карточными развлечениями, который представлен модификациями баккары, покера, блэкджека. Присутствуют многие вариации рулетки, включая европейскую, французскую, американскую и другие. Не обошлось и без раздела Live-казино, который передает реальную атмосферу наземного заведения. Азартный игрок определенно сможет найти для себя подходящее развлечение.

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